У поєдинку 6-го туру УПЛ Олександрія на виїзді поступилась Ворсклі (0:1). Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший гострий момент у матчі створила Олександрія: Смирний прострілював на дальню стійку, але Калітвінцев не встиг замкнути у порожні ворота. В середині тайму Степанюк відгукнувся на кутовий і пробивав з близької відстані, однак влучив у Микиту Шевченка.

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Згодом Скляр пробивав головою з району одинадцятиметрового – точно в руки голкіперу. За мить Логінов зачепив Челядіна у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. Скляр впевнено переграв Шевченка. Наприкінці тайму Ворскла забила вдруге, але боковий рефері сигналізував про офсайд.

По перерві Шевченко вийшов майже до центра поля на перехоплення, але програв верхову боротьбу Юрченку – той намагався влучити у порожні ворота. Неточно. Цей момент був єдиним небезпечним у матчі. Третя поспіль звитяга Ворскли і затяжна серія без перемог у Олександрії.

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