"Горожане" нашли в Латинской Америке еще одного перспективного новичка.

Александрия подписала бразильского полузащитника Хуана Альвину, информирует официальный сайт УПЛ.

"Хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги": Русин прокомментировал свой переход в Сандерленд

"Горожане" уже заявили 20-летнего футболиста на сезон. За украинскую команду легионер будет играть под номером 33. Подробности сделки неизвестны, однако Transfermarkt отмечает, что вингер перешел в статусе свободного агента, подписав соглашение на один сезон – до 30 июня 2024 года.

К слову, Альвина – воспитанник Васко да Гамы. За главную команду провел 2 поединка. В составе U-20 в 13 матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, после 5-ти туров Александрия в турнирной таблице УПЛ идет седьмой, набрав 7 очков.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было