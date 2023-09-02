Ворскла минимально обыграла Александрию в рамках 6-го тура УПЛ. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Первый полноценный сезон Руслана Ротаня начался с двух побед. Впрочем, они не были уверенными. Не стоило рассчитывать, что так будет продолжаться долго. Уже в третьем туре Александрия проиграла и после этого смогла набрать только одно очко. Ворскла, наоборот, начала с поражений, но дальше Виктор Скрипник выжимает максимум из благоприятного календаря. Сегодняшняя победа стала для полтавчан третьей подряд.

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В первом тайме преимущество хозяев не вызывало сомнений. Они гораздо активнее пытались атаковать. Правда, с созданием голевых моментов были проблемы (вспоминаем только удар Степанюка в штангу). Сергей Логинов решил помочь. Центрбек Александрии прыгнул в бессмысленный подкат и завалил Челядина. Это произошло уже в штрафной. Пенальти. Скляр уверенно реализовал наказание.

Вторая половина прошла в более равной борьбе. Преимущественно потому, что Ворскла действовала более осторожно, стараясь не потерять шаткое преимущество. Развязало ли это руки Александрии? Спорно, ведь подопечные Руслана Ротаня больше занимались контролем, чем созданием остроты. Никита Шевченко тоже пошел поддержать партнеров. Однако обрезка у центрального круга завершилась ударом по пустым воротам. Юрченко не попал. Это единственный голевой момент за весь второй тайм.

Ворскла удержала минимальное преимущество и благодаря плотности в турнирной таблице поднялась сразу с десятого на четвертое место. В активе Александрии остается 7 очков и теперь уже восьмая строчка.