"У Йовичевича контракт на 2 года, и в первый год у него задача создать команду.

Йовичевич: Быть тренером Шахтера – это абсолютная привилегия

Возможно, в первый год результаты будут не столь уж определяющими. Надо попытаться навязать борьбу за титул, но если не удастся, то не удастся. А вот в следующем сезоне, насколько я знаю, будет стоять задача выиграть УПЛ и показать, что он действительно достойный тренер", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Йовичевич накануне возглавил Шахтер, подписав с "горняками" соглашение сроком на 2 года. Хорватский специалист будет представлять с дончанами Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

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