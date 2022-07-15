"Вийде чи ні у хорвата, подивимося. Справа не стільки у ньому, як у новому чемпіонаті – хто як виглядатиме, хто кого назбирає, хто кого залишить. Тренера ніколи не змінюють від хорошого життя.

Циганик озвучив головне завдання Йовічевіча у Шахтарі на перший сезон

Щодо уболівальників СК Дніпро-1, які образилися на Йовічевіча... Вони завжди ображаються. Подивіться на Луческу. Він уже стільки грошей заробив для Динамо, а фанати його продовжують ненавидіти. Одне діло, якби він був українцем. На Ващука чомусь ніхто не наїжджає? Людина у Спартак йшла – гірше за зрадника. Ніхто нічого, а Луческу всі ганяють.

Ще важливо розуміти, що вболівальники результату не роблять. Питають з головного тренера та президента. Вболівальники повинні обурюватися і матюкатися, особливо коли команда програє, не кажучи вже про те, коли вона погано грає. У мій час люди переставали ходити на матчі, виховували гравців у такий спосіб.

Будь-якому тренеру треба давати час, навіть якщо він класний. В СК Дніпро-1 у Йовічевіча все вийшло. Як буде у Шахтарі, ніхто не знає", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Йовічевіч напередодні очолив Шахтар, підписавши з "гірниками" угоду терміном на 2 роки. Хорватський фахівець представлятиме з донеччанами Україну у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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