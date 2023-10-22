За последние десять поединков Милан проиграл Ювентусу только однажды. Перед этим периодом было девять поражений подряд! К сегодняшнему матчу команды подошли в статусе соседей в турнирной таблице Серии А. Хозяева рассчитывали вернуться на первое место, а туринцы сократить отставание к лидерам. У тренеров хватало кадровых проблем, прежде всего, в защите. Меньян и Тео были дисквалифицированы за карточки, а в Юве сразу три защитника до сих пор в лазарете.

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Похоже, наибольшее значение имела потеря Эрнандеса. "Старая синьора" быстро нашла слабое место на левом фланге Милана, куда вышел Флоренци. Пока Милан контролировал игру, не было ничего критичного. "Россонери" могли даже забить. Леау создал момент для Жиру, но безупречно сыграл Щенсни. А затем Ювентус получил преимущество. Флоренци провалился, Чау пошел страховать и заработал прямую красную, сфолив против Кина.

Более тайма Милану предстояло играть в меньшинстве. Какое-то время не было заметно, что у туринцев на игрока больше. Одна Фортуна во второй раз за вечер улыбнулась гостям. Локателли пробивал издалека. Не было ничего опасного, но Крунич все изменил. Миранте летел в угол ворот и бессильно наблюдал, как мяч полетел в противоположную сторону после рикошета от боснийца. Ювентус открыл счет на 63-й минуте.

О голе стоит поговорить подробнее из-за его автора. Локателли – воспитанник Милана. В этот же день (22 октября) 2016 года Мануэль забил роскошным ударом из-за пределов штрафной единственный гол в матче против Ювентуса! История циклична. И очень эмоциональная. Неудивительно, что Локателли разрыдался.

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Исправлять ситуацию взялся Леау, совершив несколько фирменных рейдов своим флангом. Впрочем, игра в меньшинстве отнимает много сил, и Милан начал проседать. Не сказать, что туринцы пытались увеличить преимущество, но контролировали ситуацию уверенно. Именно Ювентус был ближе к тому, чтобы забить еще раз. Хозяева Сан-Сиро за весь второй тайм лишь однажды пробили в сторону ворот соперника, ни одного удара в створ.

Благодаря этой победе Ювентус закрепился на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Отставание от Интера составляет всего два очка. Милан расположился между этими командами.