Милан – Ювентус – 0:1 – видео гола и обзор матча
08:33 - Читати українською
Ювентус переиграл Милан в поединке 9-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор встречи Милан – Ювентус на "Футбол 24".
На старте игры Леау создал классный момент для Жиру, но с ударом справился Щенсны. Перед перерывом "россонери" остались в меньшинстве – Чау откровенно схватил Кина, который пытался убежать один на один.
Милан в меньшинстве проиграл Ювентусу – туринцы подобрались к лидерам, слезы главного героя
А во втором тайме Ювентус забил победный гол. Локателли решил пробить метров с 30 – рикошет дезориентировал Миранте.
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