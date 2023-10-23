Ювентус переиграл Милан в поединке 9-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор встречи Милан – Ювентус на "Футбол 24".

На старте игры Леау создал классный момент для Жиру, но с ударом справился Щенсны. Перед перерывом "россонери" остались в меньшинстве – Чау откровенно схватил Кина, который пытался убежать один на один.

Милан в меньшинстве проиграл Ювентусу – туринцы подобрались к лидерам, слезы главного героя

А во втором тайме Ювентус забил победный гол. Локателли решил пробить метров с 30 – рикошет дезориентировал Миранте.