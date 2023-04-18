Сельта не проигрывала последние 7 матчей, а Мальорка не выигрывала последние 6 игр. В понедельник обе серии оборвались – команда Хавьера Агирре таки сумела прервать свою чёрную серию.

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Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма – Амат Н'Диайе оказался самым расторопным после целой серии борьбы за верховой мяч в штрафной Сельты. Эта голевая атака, которая началась с розыгрыша гостями углового, включила в себя 4 скидки головой. Эстетичным это взятие ворот назвать никак нельзя - мяч отскочил к Н'Диайе, и форвард своим шансом воспользовался.

Что интересно, Агирре этот гол не увидел. Перед голевой атакой своей команды тренер покинул техническую зону и побрёл в направление раздевалки. Наверное, прихватило.

Удалён Агирре точно не был, так как единственную красную карточку в этой встрече на 90+3-й минуте заработал защитник хозяев Уго Мальо.

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