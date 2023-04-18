Сельта не програвала останні 7 матчів, а Мальорка не вигравала останні 6 ігор. У понеділок обидві серії обірвалися – команда Хав'єра Агірре таки зуміла перервати свою чорну серію.

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Єдиний гол у матчі було забито в середині першого тайму – Амат Н'Діайє виявився найспритнішим після цілої серії боротьби за верховий м'яч у штрафному Сельти. Ця гольова атака, яка почалася з розіграшу гостями кутового, включила в себе 4 скидки головою. Естетичним це взяття воріт назвати ніяк не можна – м'яч відскочив до Н'Діайє, і форвард своїм шансом скористався.

Що цікаво, Агірре цей гол не побачив. Перед гольовою атакою своєї команди тренер покинув технічну зону і попрямував до роздягальні. Напевно, прихопило.

Вилучено Агірре точно не було, оскільки єдину червону картку у цій зустрічі на 90+3 хвилині отримав захисник господарів Уго Мальйо.

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