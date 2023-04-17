"У Цыганкова было приглашение от Интера, и он мог переехать туда.

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Но там не гарантировали ему место в стартовом составе. Они брали просто дешевого футболиста на перспективу, а может заиграет", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Цыганков зимой перешел в Жирону из Динамо за 5 млн евро (плюс процент с будущей продажи) и за это время провел за каталонцев 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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