"Цыганков мог оказаться в Интере": журналист рассказал, почему экс-звезда Динамо отказался от Серии А
17 апреля 22:44 - Читати українською
Журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил, что Виктор Цыганков имел предложение от миланского клуба.
"У Цыганкова было приглашение от Интера, и он мог переехать туда.
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Но там не гарантировали ему место в стартовом составе. Они брали просто дешевого футболиста на перспективу, а может заиграет", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Цыганков зимой перешел в Жирону из Динамо за 5 млн евро (плюс процент с будущей продажи) и за это время провел за каталонцев 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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