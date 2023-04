Чемпионат Испании 2022/23, 29-й тур

Атлетико – Альмерия – 2:1

Голы: Гризманн, 5, 44

Валенсия – Севилья – 0:2

Голы: Баде, 55, Сусо, 75

Удаление: Мориба, 84 (Валенсия)

Атлетико продлил победную серию в Ла Лиге до шести матчей. Очередной жертвой мадридцев стала Альмерия, которая приехала в гости на Метрополитано и пропустила уже на 5-й минуте в результате углового. Корреа подрезал подачу на дальнюю штангу, а Гризманн замкнул – 1:0!

Альмерия по ударам проиграла матч со счётом 2:19, однако умудрилась отыграться на 37-й минуте. Неудачный пас назад в исполнении "матрасников" привел к контратаке с кроссом, который Хименес подрезал в собственные ворота. Впрочем, на 44-й он Гризманн восстановил преимущество хозяев, замкнув прострел от Карраско – 2:1. Таким образом,

Антуан стал четвертым футболистом в истории, которому удалось забить 150+ голов за Атлетико в официальных играх. В рейтинге действующих бомбардиров клубов Ла Лиги он идет третьим после Бензема (349 мячей за Реал) и Аспаса (195 за Сельту). Также Гризманн вышел на вторую позицию в Примере по вовлеченности в голы.

19 – Top 3 players with the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



23 – Robert Lewandowski (17 goals and 6 assists)

19 – ANTOINE GRIEZMANN (11 goals and 8 assists)

17 – Karim Benzema (14 goals and 3 assists)



