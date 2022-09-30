44-летний специалист вернулся на родину на лечение, однако был задержан. Видео ареста и допроса были опубликованы в ряде провластных Telegram-каналов.

Белорусский наставник клуба УПЛ дал обещание относительно украинского языка

Во время общения со стражами порядка он признался, что во время оппозиционных митингов в 2020 году "выходил на проезжую часть". Его обвиняют по ч. 1. ст. 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них".

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал задержание Василия. " Он поехал в Беларусь делать операцию на колене, потому что травмировался на тренировке. Решил, что будет делать операцию именно в Беларуси.

У него не было никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может окончиться плохо для него, все было спокойно. Вскоре он должен был присоединиться к работе в нашем клубе", – цитирует Дулуба Наша Ніва .

Заметим, Василию Хомутовскому может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, штраф, арест или ограничение свободы на тот же срок.