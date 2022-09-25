Львов не успел собрать полноценную заявку к выездному матчу с Минаем в 1-м туре, поэтому его перенесли на конец сентября. К тому времени команды провели по три матча, не продемонстрировав чего-то невероятного. Впрочем, у закарпатцев было уже 4 очка в активе, а вот галичане набрали только одно.

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Подопечные Олега Дулуба критически нуждались в победе, однако первый тайм завершился катастрофически. Уже на 9-й минуте из-за травмы пришлось заменить Мышенко, а на 27-й повреждения получил Бугай – их заменили Шишка и Ременяк соответственно. Впрочем, Шишка на поле долго не пробыл, получив две желтые карточки на 37-й и 39-й минутах. Львов остался в меньшинстве.

К счастью для "горожан", отправиться отдыхать удалось при нулях на табло. До перерыва команды провели только по два удара, хотя без голевых моментов не обошлось. Гости имели выход Бугая практически один на один – Пеньков парировал его выстрел, а нападающий в этом эпизоде получил травму. Минай мог забить на 44-й минуте после подачи со стандарта, с которой Горин пробил мимо правой стойки. Вот и вся острота.

Второй тайм мало отличался от первого. У галичан даже мог сломаться еще один футболист (Крушинский), однако обошлось. Моментов тоже возникало мало.

Закарпатцы на 52-й минуте могли забивать вследствие подачи Твердохлиба на дальнюю штангу (Кулиев с близкого расстояния замкнул неточно), а на 72-й удар Хахлева с входа в штрафную потянул Пономарь. Львов же огрызнулся выстрелом Ременяка с отскока метров с 18-ти – Пеньков достал мяч из-под перекладины. Вот и все моменты в основное время. Дебютный выход Селезнева в сезоне на 84-й минуте никак атакам "лис" не помогал.

Все шло к нулевой ничьей, однако на 1-й компенсированной минуте "горожане" неожиданно вырвались вперед – это Васильев получил скидку на дальнюю штангу после подачи со стандарта, после чего пробил в ближнюю девятку. 0:1! Владимир Шаран от отчаяния аж засмеялся.

Правда, еще через две минуты его подопечные могли сравнять счет благодаря забросу на Селезнева. Евгений поставил корпус, а мяч отскочил на Кулиева. Тот стрелял в практически пустые ворота, но под давлением двух защитников не попал. Хозяева требовали пенальти, но фола там не было. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Львова.

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