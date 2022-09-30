44-річний фахівець повернувся на батьківщину на лікування, проте був затриманий. Відео арешту та допиту були опубліковані у низці провладних Telegram-каналів.

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У спілкуванні з правоохоронцями він зізнався, що під час опозиційних мітингів у 2020 році "виходив на проїжджу частину". Його звинувачують за ч. 1. ст. 342 КК РБ "Організація і підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, чи активна участь у них".

Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував затримання Василя. "Він поїхав до Білорусі робити операцію на коліні, тому що травмувався на тренуванні. Вирішив, що робитиме операцію саме в Білорусі.

У нього не було жодних передчуттів, що приїзд до Білорусі може закінчитися погано для нього, все було спокійно. Незабаром він повинен був приєднатися до роботи в нашому клубі", – цитує Дулуба Наша Ніва.

Зауважимо, Василю Хомутовському може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт або обмеження волі на такий самий термін.

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