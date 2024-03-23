"Беспокоит ли то, что Довбик не забивает? Нет, главное, чтобы у команды были шансы. Довбик не забивал в последних играх, но обязательно забьет.

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Для меня важно то, что команда имеет шансы. Мы должны улучшить ситуацию, когда подходим к воротам соперника, с большим количеством людей, и иметь больше шансов. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но в последней трети поля нам не хватило немного агрессии и глубины, и это вещи, которые мы должны улучшить", – цитирует Мичела L'esportiu De Catalunya.

Напомним, в текущем сезоне Артем Довбик забил за Жирону 14 голов в Ла Лиге. В последних семи матчах чемпионата Испании украинский форвард не отметился ни одним результативным действием.

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