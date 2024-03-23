"Чи турбує те, що Довбик не забиває? Ні, головне, щоб у команди були шанси. Довбик не забивав в останніх іграх, але обов'язково заб'є.

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Для мене важливо те, що команда має шанси. Ми повинні поліпшити ситуацію, коли підходимо до воріт суперника, з більшою кількістю людей, і мати більше шансів. Це правда, що в останніх кількох іграх ми домінували, але в останній третині поля нам не вистачило трохи агресії та глибини, і це речі, які ми повинні покращити", – цитує Мічела L'esportiu De Catalunya.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем Довбик забив за Жирону 14 голів в Ла Лізі. В останніх семи матчах чемпіонату Іспанії український форвард не відзначився жодною результативною дією.

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