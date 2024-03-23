Жирона в своем Instagram выложила видеоролик небольшого соревнования между Цыганковым и Довбиком – украинцы должны были забить как можно больше ударов с нулевого угла.

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У каждого из игроков было по 6 попыток. Виктор забил дважды, еще один раз попал в стойку, а еще трижды пробил мимо. У Артема получилось гораздо лучше – аж 5 удачных попыток. Очевидно, видео было снято, еще когда Довбик и Цыганков находились в расположении Жироны.

Сейчас оба игрока находятся в расположении сборной Украины. Цыганков пропустил игру против Боснии и Герцеговины, поскольку не восстановился от повреждения, а Довбик забил победный гол.

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