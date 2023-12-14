Заря завершает многострадальный 2023-й год матчем Лиги конференций. В отличие от Шахтера, в последнем туре ничего не решается - луганчане потеряли реальные шансы на плей-офф еще после первого поражения от Маккаби, а окончательно все было провалено в Генте две недели назад. Турнирной мотивации тоже нет, ведь опуститься на дно таблицы наша команда не может.

Заря снова приглашает иностранца - главным тренером луганчан может стать специалист, который работал в Шахтере

По сезону сложилось впечатление, что еврокубки для Зари - это тяжелый чемодан без ручки, от которого сложно отказаться. Руководство увольняло тренеров перед решающими матчами и даже не могло найти нарукавных патчей (хотя здесь более виновато УЕФА), а бельгийцы думали, что Луганск является российским городом. Ну, и практически пустые трибуны в Люблине явно намекали на отсутствие маркетинговых интересов - и это в стране, где правые жалуются на превращение своих городов в украинские.

Хотя это и не удивляет. Менеджмент давно дал понять, что клуб существует не для болельщиков. При таком раскладе трудно найти мотивацию на последний матч года (тем более, что в соперниках не Барселона), но она есть - и довольно серьезная. Заре нужны 500 тысяч евро за победу в турнире, а футболисты имеют шанс ярко подсветить себя в Европе (что тоже выгодно клубу).

Существует и чисто спортивный интерес. Заря проиграла три поединка Лиги конференций подряд, а с учетом всех турниров безвыигрышная серия достигает 9-ти матчей (при 6-ти поражениях). Ни одному спортсмену такое не понравится - тем более, что на протяжении последних недель команда выглядела неплохо в атакующем плане, создав приличное количество моментов и регулярно забивая голы.

Брейдаблик, не набравший ни одного очка в еврокубках. Казалось бы, идеальный кандидат на избиение, однако у Зари возникли очень серьезные проблемы с этим соперником в Исландии. Оттуда все же удалось привезти победу, но островитяне заставили наших болельщиков ощутимо понервничать. Сегодня же "викингам" терять нечего, а вот получить хоть одну победу в дебютном сезоне в Европе им очень хочется.

Соответственно, следует готовиться к очень непростой игре. Тем более, что у нынешней Зари уязвимостей больше, чем дыр в дуршлаге - особенно в обороне. Но никто и не обещал, что в еврокубках будет просто, не так ли?

Кадровая ситуация

Травмированные: Вантух, Бутко, Смеян, Сапутин (Заря)

Дисквалифицированы: Эййольфссон (Брейдаблик)

Ориентировочные составы на матч Заря - Брейдаблик

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын - Мичин - Антюх, Чурко, Нагнойный, Алефиренко - Герреро

Брейдаблик: А. Эйнарссон - Гуннлаугссон, Маргейрссон, Муминович, Еоман - В. Эйнарссон, Людвикссон - Сванторссон, Хлинссон, Ингварссон - Стейндорссон

Прогноз "Футбол 24" - 2:1

Брейдаблик - андердог встречи, который к тому же давно завершил чемпионат и играет раз в две недели. Ни в одном из матчей Лиги конференций победить не удалось, однако последние два поединка оказались непростыми для их соперников. С Гентом расписали 2:3, а Маккаби вырвал победу только в конце встречи. Между тем, Заря пропускает 2,3 гола за игру, только раз за девять матчей завершив с "сухими" воротами.

С другой стороны, стоит отметить прогресс Зари в атакующей работе, да и в целом с ней стало труднее играть. За последний месяц коллектив провел два довольно симпатичных (с точки зрения атаки) противостояния с Маккаби, а также отобрал очки у сильных Руха и Кривбасса. 9-матчевая безвыигрышная серия луганчан выглядит уж слишком длинной для этой команды - при всех проблемах.

Мы попробуем сделать смелый прогноз, поставив на победу подопечных Юрия Коваля. Голов должно быть немало (тотал 2,5 должны пробить), но нашим казакам по силам одолеть исландских "викингов". В первой встрече это удалось - верим, что и сейчас болельщиков порадуют чем-то приятным.

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