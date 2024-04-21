– Мнения экспертов в студии разделились. Некоторые говорят, что игра была равной, другие – что нет. Как вы почувствовали этот поединок?

– В каком смысле равной? По моментам или вообще по игре?

Долгожданная победа ковалевцев в видеообзоре матча Ворскла – Колос – 0:2

– По рисунку игры.

– Ровной... Ну не знаю... Сколько моментов они (игроки Колоса, – прим.) создали? И как они создали? Вообще создали или просто было два простых выноса – и они забили голы? Просто что подразумевать под равной игрой.

В первом тайме у нас было очень много моментов. Колос вообще ничего не создал. А во втором тайме у них было две банальные длинные передачи с нашими ошибками – и 2 гола. Все. Где была равная игра? Я не понимаю просто.

– Почему эти ошибки банальные случились?

– Это не подлежит анализу. Не знаю, на что это списать, но с нами такое случается. У нас и в других играх были такие ошибки наших защитников. Здесь без комментариев.

– Во втором тайме уже не так много моментов у Ворсклы было. Казалось, даже в поединках с лидерами УПЛ – Динамо, Шахтером, Кривбассом – более активно действовали в атаке именно.

– Команда села в низкий блок – это для нас является проблемой. Больше надо было вскрывать фланги. На данном этапе для нас это проблема. Будем над этим работать, – сказал Долганский в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, безвыигрышная серия Ворсклы достигла пяти матчей – после 25-ти туров команда в турнирной таблице идет седьмой, имея в своем активе 30 очков.

Колос одолел Ворсклу благодаря разящим контратакам, прервав 6-матчевую серию без побед