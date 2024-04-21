– Думки експертів у студії розділилися. Дехто каже, що гра була рівною, інші – що ні. Як ви відчули цей поєдинок?

– В якому сенсі рівною? По моментах чи взагалі по грі?

Довгоочікувана перемога ковалівців у відеоогляді матчу Ворскла – Колос – 0:2

– По малюнку гри.

– Рівною... Ну не знаю... Скільки моментів вони (гравці Колоса, – прим.) створили? І як вони створили? Взагалі створили чи просто було два прості виноси – і вони забили голи? Просто що мати на увазі під рівною грою.

У першому таймі ми мали дуже багато моментів. Колос взагалі нічого не створив. А у другому таймі у них було дві банальні довгі передачі з нашими помилками – і 2 голи. Все. Де була рівна гра? Я не розумію просто.

– Чому ці помилки банальні трапилися?

– Це не підлягає аналізу. Не знаю, на що це списати, але з нами таке трапляється. У нас і в інших іграх були такі помилки наших захисників. Тут без коментарів.

– У другому таймі вже не так багато моментів у Ворскли було. Здавалося, навіть у поєдинках з лідерами УПЛ – Динамо, Шахтарем, Кривбасом – більш активно діяли в атаці саме.

– Команда сіла в низький блок – це для нас є проблемою. Більше треба було вскривати фланги. На даному етапі для нас це проблема. Будемо над цим працювати, – сказав Долганський у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, безвиграшна серія Ворскли сягнула п'яти матчів – після 25-ти турів команда у турнірній таблиці йде сьомою, маючи у своєму доробку 30 очок.

Колос здолав Ворсклу завдяки разючим контратакам, перервавши 6-матчеву серію без перемог