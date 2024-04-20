Долгожданная победа ковалёвцев в видеообзоре матча Ворскла – Колос – 0:2
21:40 - Читати українською
Колос наконец-то выиграл в матче УПЛ, обыграв Ворсклу в 25-м туре первенства. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Ворскла могла выйти вперед в первом тайме, но Нестеренко вместо того, чтобы отдать Ковталюку на пустые ворота решил пробить – Фесюн отбил попытку.
Колос одолел Ворсклу благодаря разящим контратакам, прервав 6-матчевую серию без побед
Колос ответил голом после перерыва. Ильин выбивал мяч и получилось, что отдал передачу на ход Безбородько, который ударом с линии штрафной открыл счет во встрече. А перед финальным свистком ковалёвцы удвоили преимущество – Велетень результативно завершил контратаку.
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