Колос наконец-то выиграл в матче УПЛ, обыграв Ворсклу в 25-м туре первенства. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Ворскла могла выйти вперед в первом тайме, но Нестеренко вместо того, чтобы отдать Ковталюку на пустые ворота решил пробить – Фесюн отбил попытку.

Колос одолел Ворсклу благодаря разящим контратакам, прервав 6-матчевую серию без побед

Колос ответил голом после перерыва. Ильин выбивал мяч и получилось, что отдал передачу на ход Безбородько, который ударом с линии штрафной открыл счет во встрече. А перед финальным свистком ковалёвцы удвоили преимущество – Велетень результативно завершил контратаку.