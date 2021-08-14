Верес на домашнем поле расписал ничью с Ворсклой (1:1) в 4-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первая 45-минутка была безголевой и бедной на моменты, а вот во втором тайме ситуация изменилась. Челядин заработал пенальти, а его уверенно реализовал Тилль и вывел Ворсклу вперед.

Верес расписал голевую ничью с Ворсклой – два пенальти, драма Сергийчука и дебют Эсеолы

Верес сравнял счет за несколько мгновений усилиями Солдата, который забил ударом головой после подачи с углового. Удвоить преимущество подопечных Вирта мог Сергийчук, но он нарушил правила при исполнении пенальти. Больше команды не забивали, хотя острый момент имел Мельник на последних секундах.

1:1 – полтавчане набрали 8 очков и временно поднялись на четвертую строчку, ровенчане с двумя зачетными баллами расположились двенадцатими.