Ровенский коллектив домашние матчи УПЛ проводит в Луцке на стадионе Авангард. Туда приехала и Ворскла. Стартовую десятиминутку очного противостояния команды провели в "разведке". Первый опасный момент имели гости – Ибрагим Кане получил пас из глубины на краю штрафной, но пробил выше ворот.

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До 25 минуты Верес и Ворскла демонстрировали едва не антифутбол – без скоростей, идей, эмоций, острых пасов и тому подобного. В конце концов, кадр с Артемом Федецким, который без восторга наблюдал за матчем, красноречиво описывает едва ли не весь первый тайм. Можно только выделить Руслана Степанюка, который несколько раз флангами пытался выбегать в контратаки, но это завершалось только угловыми. 0:0 до перерыва.

Старт второго тайма выдался гораздо интенсивнее. Артем Челядин эффектным соло пробрался в штрафную, но на нем сфолили. Главный арбитр встречи Виталий Романов без колебаний указал на точку. К мячу подошел Оливье Тилль и забил – Богдан Когут угадал угол, но парировать мощный удар не сумел. Наконец первый гол во встрече!

Верес отыгрался буквально за несколько мгновений – на помощь пришел угловой. Роберт Гегедош подал, а Игорь Солдат прекрасно сыграл позиционно и головой переправил мяч в сетку. 1:1! Ровенчани, похоже, не планировали сдаваться и, окрыленные счетом, помчались вперед. Михаил Сергийчук получил пас из глубины, прорвался в штрафную, убрал соперника, но на нем сфолили. Судья во второй раз во встрече назначил 11-метровый. Сам Михаил и взялся пробивать. Зря. Форвард Вереса ударом паненкой попал в перекладину, после чего первым сыграл на добивании, но прозвучал свисток – все по правилам (игрок, который бил пенальти и попал в каркас, не может добивать, если круглый никого не коснулся).

После этого команды обменивались моментами, но без особой остроты. Отдельно стоит выделить дебют Адеринсола Эсеолы, который появился на поле на 87-й минуте. Впрочем, ни ему, ни остальным игрокам не удалось больше забить, хотя и Богдан Мельник имел невероятную возможность на последних секундах.

1:1 – Ворскла набрала 8 очков и временно поднялась на четвертое место, Верес с двумя зачетными баллами расположился двенадцатым.

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