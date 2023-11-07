Мудрика оставили в роли джокера

После эффектного перфоманса с Арсеналом ожидалось, что Михаил будет основным левым вингером (насколько это возможно в нынешнем Челси). Впрочем, в дальнейший расклад вмешалась очередная мышечная травма – украинец пропустил два матча, а выездную встречу с Тоттенхэмом пришлось начать в запасе.

Вероятно, Маурисио Почеттино пытается дозировать нагрузки для хрустальной звезды, хотя вопросы могут быть и к тактике. Аргентинский коуч даже после игры с "канонирами" высказывал претензии по поводу действий Миши. Как бы там ни было, а на поединок против "шпор" в основе вышел Стерлинг.

Челси должен был побеждать любой ценой, ведь команда держалась на 13-й позиции в турнирной таблице. Впрочем, задача была чрезвычайно сложной. Тоттенхэм остается единственной командой АПЛ без поражений – демонстрируя блестящий футбол, "петухи" держатся в лидерах чемпионата.

Тоттенхэм круто начал, но не удержал темп

Матч начался в достаточно жесткой борьбе, однако уже на 6-й минуте счёт был открыт. Это сделали хозяева: Кулусевски получил перевод от Сарра, вошёл на правый край штрафной, качнул защитника и пробил – мяч же, срикошетив от Колуилла, пошёл в ближний угол. 1:0! Спустя ещё две минуты с похожей позиции мог отличиться Порро, но Санчес парировал его выстрел.

Челси же не поплыл. Уже на 12-й минуте гости имели шанс сравнять счёт – это Стерлинг воспользовался ошибкой Порро и исполнил разрезной пас в штрафную, а Джексон убрал на замахе двух соперников. Далее последовал удар метров с 10-ти в дальний угол, который вытащил Викарио.

Ответ Тоттенхэма был молниеносным. Ровно через две минуты "шпоры" раскатали геометрически идеальную атаку – Джонсон открылся на левом фланге и прострелил на ближнюю стойку, а Сон опередил Дисаси и перевёл мяч в ворота. Быть бы 2:0, если бы не минимальный офсайд у корейца.

"Пенсионеры" постепенно выровняли ход встречи. В середине первого тайма они выглядели даже интереснее благодаря опусканиям Галлахера и его креативным передачам, а также благодаря мобильности футболистов атаки. Помогала и высокая линия обороны Тоттенхэма, позволявшая Челси играть в глубину. В конце концов, такой футбол на 21-й минуте вылился в гол Челси.

Гости поймали соперника в переходной фазе. Энцо Фернандес исполнил шикарный заброс "шведой" на Стерлинга, а тот влетел на левый край штрафной, продавил Порро и метров с восьми прошил Викарио. К сожалению для "пенсионеров", взятие ворот не засчитали из-за попадания мяча в руку Рахиму.

Катастрофа для Тоттенхэма

Впрочем, подопечные Маурисио Почеттино не останавливались. Организовав несколько интересных атак, они забили на 28-й минуте вследствие очередного вбегания Стерлинга. Мяч был потерян, началась суматоха, а затем Кайседо выиграл подбор и бахнул с дистанции – точно в дальний угол! Невероятно, однако и этот гол был отменён!

Как и в случае со скандальным голом Ньюкасла в ворота Арсенала, эпизод просматривали минут пять со всех ракурсов. Сначала VAR проверял офсайд у Джексона (он был), а затем повтор отмотали на несколько секунд назад. Там был замечен грубый фол Ромеро против Энцо Фернандеса. В итоге гол отменили, назначив пенальти.

Более того – Ромеро получил прямую красную! И это было справедливо, ведь аргентинец играл очень жёстко, а перед первым отменённым голом Челси он ещё и допустил неспортивное поведение (ударил Энцо сзади по ногам, лёжа на газоне). Палмер пошел исполнять 11-метровый, пробив в правую штангу, а от неё сфера влетела в ворота. 1:1!

Окрылённый этим успехом Челси пошёл добивать. На 38-й минуте это вылилось в третий отменённый гол "пенсионеров" – Джексон замыкал прострел Стерлинга, но тот находился вне игры.

Несмотря на яростное давление и 13 компенсированных минут, создать хотя бы ещё один топ-момент гостям не удалось. Жизнь Тоттенхэма от этого не стала лучше – перед перерывом травмировались Мэддисон и Ван де Вен. Вместо них пришлось выпускать Хёйбьерга и Эмерсона.

Численное меньшинство хозяев начало сказываться сразу, однако на старте второго тайма "шпоры" пытались вести активную контригру. Как следствие, в первые 10 минут после перерыва команды разменялись рядом атак с вбеганиями в штрафную и с ударами. Палмер с линии стрелял мимо дальнего угла, а попытки Стерлинга и Биссума с периметра заблокировали.

Такой футбол не мог остаться без последствий для Тоттенхэма. На 55-й минуте "шпоры" хватонули контратаку 3-в-2. Галлахер запорол её неудачным пасом, но отскок на правом фланге подхватил Стерлинг – Удоджи же влетел в Рахима жёстким подкатом.

Арбитр без колебаний показал Дестини вторую жёлтую карточку, оставив хозяев вдевятером!

Последующий стандарт должен был завершаться голом Челси. Гости разыграли его, Джеймс исполнил кросс, а Джексон замыкал метров с трёх – впрочем, Хёйбьерг остановил мяч на линии ворот!

Мудрик мог сразу "хоронить" Тоттенхэм – но в целом провел неоднозначный матч. Его даже могли удалить.

Всё это время Тоттенхэм продолжал работать с очень высокой линией обороны. Даже вдевятером команда не отказывалась от этой тактики. Маурисио Почеттино сразу же решил нажать на эту уязвимость – на 57-й минуте аргентинец бросил в бой Мудрика. Его появление моментально должно было приносить результат.

Михаил ровно через минуту вырезал шикарную передачу на ход Джексону.

Николя влетел на левый угол штрафной, эффектно качнул Порро и нанёс мощный удар Викарио парировал, а Галлахер сыграл на добивании. Викарио спас и здесь, а уже потом лайнсмен дал сигнал об офсайде у Джексона.

К сожалению, эта атака была одной из последних, где Мудрик хорошо проявил себя. Следующего интересного эпизода пришлось ждать аж до 89-й минуты, когда наш земляк получил заброс под возможный выход один на один.

Викарио опередил украинца и выбил мяч в подкате, причём нашему земляку ещё и дали жёлтую карточку за опасную игру. Эпизод проверяли даже на предмет красной. Обошлось.

В основное время можно говорить только об опосредованной пользе от действий Мудрика. Он старался не отлынивать в прессинге и давал ширину, что открывало пространство для партнеров. Так случилось на 68-й минуте, когда Кукурелья отозвался на передачу из глубины. Марк стартовал в левом полуфланге и выскочил на рандеву из Викарио, однако переиграть голкипера фулбек не сумел! Скипп же накрыл добивание от Галлахера.

Правда, тут Михаил находился в офсайде вместе со всей группой атаки.

В компенсированное время Мудрик стал более броской фигурой. Он мог и забивать (об этом ниже). На последних же секундах Михаил прорвался на левый край штрафной и выкатил пас под удар Джексону. К сожалению, Николя бахнул по воробьям.

В целом, камбэк Мудрика оказался неоднозначным. От нашего земляка ожидали рывков в глубину, обыгрышей 1-в-1 и разрезных передач – он их вроде бы давал, но в небольших объемах. В основное время Михаил оставался малозаметной фигурой, хотя его выпускали для разрыва "шпор". В компенсированное время все было гораздо лучше, однако Тоттенхэм уже бросил обороняться.

Статистика у Михаила вроде бы и не плохая, но и не выдающаяся. Так же можно оценить и позиционную работу украинца.

Хотя по продвижениям мяча на дриблинге Мудрик стал лучшим в составе Челси и вторым вообще. Обидно, что за продвижением через пас наш вингер оказался худшим.

Челси добился своего, но Тоттенхэм мог спастись. Мудрик должен был забивать, но Джексон не дал

При игре 11 на 9 Челси создал не так уж и много. Кроме момента Кукурельи, вспоминается лишь удар Джеймса с правого угла штрафной (мимо дальней штанги). Тем не менее, постоянные провисания хозяев вылились во второй гол "пенсионеров" – Стерлинг на 75-й минуте влетел на правый фланг штрафной и покатил Джексону под удар в пустые. 1:2!

Невероятно, но Тоттенхэм нашел в себе силы забить во второй раз! На 78-й минуте Бентанкур сбросил подачу со стандарта в район дальней штанги, а Дайер замкнул – впрочем, взятие ворот уже в пятый раз отменили. Оффсайд.

В компенсированное же время Сон опасно пробивал метров с 13-ти, заставив Санчеса исполнять сейв. На большее подопечных Энджи Пастекоглу не хватило. Челси после этого добил Тоттенхэм.

На 4-й компенсированной Джексон оторвался от защитников и замкнул передачу Галлахера...

...а на 7-й он же реализовал выход один на один – 1:4! Этот эпизод примечателен тем фактом, что Николя проявил жадность, не дав отличиться Мудрику. Оба удачно стартовали с центра поля под заброс и оба вышли на рандеву с Викарио, однако Джексон решил завершать эпизод самостоятельно.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Челси со счётом 1:4. Николя Джексон празднует хет-трик, а Тоттенхэм потерпел первое поражение в сезоне!

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