"Шпоры" усилиями Кулусевски открыли счет уже на 6-й минуте, однако дальше матч превратился для них в сплошную катастрофу. Еще до перерыва Ромеро "привез" пенальти с удалением, а Мэддисон и ван де Вен получили травмы. Палмер с 11-метров сравнял счет.

Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона

На 55-й минуте Тоттенхэм вообще остался вдевятером (вторая желтая Удоджи), однако не отказался от экстремально высокой линии обороны. Лучше всего пространством воспользовался Джексон, оформивший первый в карьере хет-трик. Во время третьего гола форвард Челси вывалился на кипера вместе с Мудриком, но соблазн забить самому оказался слишком велик. 1:4 – Тоттенхэм терпит первое поражение в безумном матче, где были еще 5 отмененных голов.