"Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам "Кошицкой футбольной арены". Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень трудно играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.

Историческое фиаско днепрян в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2

Теперь команда вернется в Днепр? Это вопрос к руководству клуба. Присутствие на тренерской скамье тренера юношеской команды Имада Ашура? Он был помощником тренера", – приводит слова Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне не смогли преодолеть Спартак Трнаву, проиграв во втором матче 1:2 в дополнительное время. Украинская команда завершала игру вдевятером из-за удаления Бабенко и Горина.

Днепр-1 вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку – драма, автогол, два удаления и прощание с Лигой конференций