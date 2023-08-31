Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Спартак Трнава, стартовал в 21:00 по киевскому времени. Неделю назад украинская команда на характере вырвала важную выездную ничью. Днепр-1 почти весь матч играл в меньшинстве, а завершал поединок вообще вдевятером. При таких обстоятельствах счет 1:1 оставлял вице-чемпиону Украины хорошие шансы на еврокубковую осень хотя бы в Лиге конференций. Как известно, СК Днепр-1 стартовал в Лиге чемпионов, но уступил Панатинаикосу, после чего вылетел от Славии в Лиге Европы.

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Поединок начался ужасно для украинской команды. Уже на 3-й минуте Днепр-1 пропустил. Подопечные Валерия Городова неудачно разыграли угловой и получили контратаку на свои ворота, которую результативно завершил Даниэл. Нападающий Спартака получил диагональный пас, легко разобрался с Рубчинским и пробил мимо Кинарейкина. 0:1 – Днепр-1 снова пропустил первым.

После удачного старта словацкая команда отдала мяч, отойдя на свою половину. Однако с созданием моментов у днепрян возникли трудности – совершенно без остроты у ворот Доминика Такача. Разве что Билл пытался регулярно что-то придумать на левом фланге атаки, но не хватало адекватного принятия решений – слишком уж передерживал мяч бразилец. Леднева справа вообще не было видно, Рубчинский опускался глубже, пытаясь начинать атаки Днепра-1 – все бесполезно. Спартак был готов и уверенно защищался.

В таких условиях могли помочь стандарты и дальние удары. Один из таких нанес Пихаленок – в руки киперу. Зато у Спартака был куда лучший шанс. Снова лонгбол привел к опасности у ворот украинцев. Кинарейкин спас после удара Миковича с нескольких метров. А за несколько минут до перерыва и он был бессилен после удара Даниэля – повезло, что мяч попал в штангу. Последние минуты тайма были полностью за словаками – повезло, что на перерыв Днепр-1 ушел только с минусом в один гол.

На старте второго тайма Днепр-1 мог сравнивать, однако удара Мирошниченко не хватило точности. Рядом с девяткой. Но на 60-й минуте украинцы все-таки отыгрались. Не без везения – Горосито поразил свои ворота после подачи Горбунова. 1:1 – такой счет переводил игру в экстра-тайм.

После этого несколько случайного мяча Днепр-1 на время перехватил инициативу. Пропущенный гол явно ошеломил словаков, но на 76-й минуте Спартак снова мог забивать. Спас Кинарейкин, который в прыжке парировал удар Даниэля. Здесь же Городов выпустил новичка Филиппова вместо Билла. Но момент был не у него, а у Пихаленка, который головой пробил выше. Подсел Спартак ближе к финальному свисту, но забить ни одна из команд не смогла. Экстра-тайм.

В нем украинская команда снова осталась в меньшинстве. Руслан Бабенко грубо сыграл сопернику в колено и справедливо получил красную. Третье удаление в составе Днепра-1 за 2 матча. Это было главное событие за первые дополнительные 15 минут. Осталось продержаться еще столько – об атаке в меньшинстве днепряне уже не думали.

Но не удалось продержаться и минуты. Уже на старте второго экстра-тайма мяч влетел в ворота Кинарейкина. После фланговой подачи Кравец не смог прервать, Кинарейкин – выбить, а Буката в прыжке направил мяч в ворота. Тут же Горин получил вторую желтую за удар соперника локтем. Едва не возникла стычка, которую не без проблем угомонил Сваток.

Гуцуляк мог заработать 11-метровый после падения в борьбе со Штетиной. Арбитр даже пошел смотреть VAR, но оснований для пенальти все же не нашел. Это был последний момент в матче. 1:2 – СК Днепр-1 так и не смог пройти в еврокубках ни одного раунда квалификации. После серебра УПЛ в клубе мечтали о ЛЧ, однако в итоге остались вообще без еврокубков. Впереди только чемпионат, где тоже нужно исправлять неудачный старт.

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