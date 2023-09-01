"Дуже дякую усім вболівальникам, котрі нас підтримували, а також працівникам "Кошицької футбольної арени". Ми дуже засмучені. По матчу скажу, що дуже важко грати два матчі поспіль, ще і 120 хвилин у меншості, але гравці сьогодні зробили усе можливе.

Історичне фіаско дніпрян у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Спартак Трнава – 1:2

Тепер команда повернеться до Дніпра? Це питання до керівництва клубу. Присутність на тренерській лаві тренера юнацької команди Імада Ашура? Він був помічником тренера", – наводить слова Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни не змогли подолати Спартак Трнаву, програвши у другому матчі 1:2 у додатковий час. Українська команда завершувала гру вдев'ятьох через вилучення Бабенка та Горіна.

Дніпро-1 вилетів з єврокубків, програвши Спартаку – драма, автогол, два вилучення і прощання з Лігою конференцій