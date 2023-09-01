Спартак Трнава уже на 3 минуте вышел вперед - защитники проспали Даниэля, который забежал им за спины, получил передачу и расстрелял Кинарейкина. Днепр-1 отыгрался аж во втором тайме, и то усилиями словаков: после навеса Горбунова Горосито срезал мяч в собственные ворота.

Днепр-1 вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку – драма, автогол, два удаления и прощание с Лигой конференций

Игра перешла в овертайм, где украинцы довольно быстро остались в меньшинстве – Бабенко пошел в очень жесткий подкат без шансов сыграть в мяч. На старте второго дополнительного тайма Спартак забил еще раз: затяжная атака Трнавы привела к хаосу в штрафной днепрян, чем воспользовался Буката. А доигрывали днепряне в меньшинстве – Горин вышел на поле в дополнительное время и очень быстро получил две желтые.

Таким образом, СК Днепр-1 попал в историю в негативном свете – днепряне стали первым клубом, который вылетел из трех подряд еврокубков, при этом не одержав ни одной победы.