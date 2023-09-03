"Мы понимали, что на сегодняшний матч у ребят не хватит сил. Так и было. Сделали в составе численную ротацию. А по игре вы все видели. Во втором тайме было много моментов, которые надо было реализовывать. Игра шла до гола.

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Сейчас будет пауза. Думаю, что за это время футболисты сумеют восстановиться и морально, и в физическом плане. И после этого уже с новыми силами возобновят выступления в чемпионате", – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне после окончательного вылета из еврокубков не смогли обыграть новичка УПЛ – ЛНЗ.

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