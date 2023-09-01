Итоги ужасного евролета для Украины: минус 3 клуба, антирекорд СК Днепр-1, у Зари появился свой "Тед Лассо"
21:00 - Читати українською
Украинские клубы вряд ли довольны своим выступлением в квалификациях еврокубков.
Ворскла вылетела раньше, а вчера свой путь на евроарене завершили Динамо и СК Днепр-1. Днепряне еще и умудрились выдать уникальную безвыигрышную серию от Лиги чемпионов до пустоты.
Заря неожиданно возродила надежду в дуэли со Славией, но финал также был печальным – спуск в Лигу конференций. Луганчане могли бы довериться неожиданному "Теду Лассо", который встряхнул команду. "Футбол 24" разобрал эту тему в очередном выпуске на YouTube.
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