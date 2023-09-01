Ворскла вылетела раньше, а вчера свой путь на евроарене завершили Динамо и СК Днепр-1. Днепряне еще и умудрились выдать уникальную безвыигрышную серию от Лиги чемпионов до пустоты.

Заря неожиданно возродила надежду в дуэли со Славией, но финал также был печальным – спуск в Лигу конференций. Луганчане могли бы довериться неожиданному "Теду Лассо", который встряхнул команду. "Футбол 24" разобрал эту тему в очередном выпуске на YouTube.

Луческу всех перехитрил – слив еврокубков, на тренера Динамо наехали, а теперь боятся дисквалификации