Поединок СК Днепр-1 – ЛНЗ стартовал в 13:00. Обе команды неудачно стартовали в чемпионате Украины. Вице-чемпион набрал всего 4 очка в трех матчах, а новичок потерпел четыре поражения при одной победе. Такой старт стоил работы Александру Кучеру и Александру Ковпаку. Последнего уже заменил Олег Дулуб, для которого этот матч был дебютным во главе ЛНЗ. Днепр-1 по-прежнему ищет постоянного тренера.

На неделе вице-чемпион Украины вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку Трнава в плей-офф квалификации Лиги конференций Валерий Городов существенно изменил состав после той игры. Только Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Александр Сваток сохранили места в старте. Другие игроки оказались либо в запасе, либо вообще вне заявки. Как, например, Доминго Бланко, который, похоже, упаковывает чемоданы из Украины.

СК Днепр-1 окончательно определился с местом базирования после вылета из еврокубков

Начало игры было за хозяевами, которые сразу захватитили мяч и провели несколько неплохих атак. Правда, без ударов. Лучшим эпизодом было врывание Гуцуляка с правого фланга в штрафную, но его удар был заблокирован. Горбунов простреливал слева после передачи пяткой от Когута – Муравский вовремя прервал. Удар Пиреса после углового был неудачным, а Гуцуляк с линии штрафной немного не попал. Давили подопечные Городова, а вот ЛНЗ в атаку не ходил совсем. Редкие забросы на Наумца ни к чему не приводили. Лишь на 40-й минуте своевременный выход Волынца из ворот помешал пробить Прядуну.

У Днепра-1 был шанс в конце тайма. Калюжный сфолил против Танчика и привез опасный штрафной на ворота Пенькова. К мячу подошел Пихаленок, но сделал все очень неудачно – гораздо выше. В итоге, ни одного удара в створ за весь первый тайм от обеих команд и мало моментов. Голам при таких обстоятельствах взяться было неоткуда.

На старте второго тайма мог забивать Сарапий. Удар Эдуарда в эффектном прыжке парировал Пеньков. Стало гораздо веселее. Интересный розыгрыш штрафного привел к удару Горина – суперсейв кипера! Еще один супершанс упустил Гуцуляк. Алексей получил пас из глубины, принял на грудь и пробил с нескольких метров – выше. Когут не смог пробить в касание, но сделал это со второй попытки – снова Пеньков спас ЛНЗ. Куда острее заиграли подопечные Городова после перерыва. Как говорится, гол назревал.

Но забить мог и ЛНЗ. Наконец, хоть что-то от черкасской команды. Прядун получил пас на ход и пробил – Волынец на месте. Этот момент, похоже, сбил атакующий пыл днепрян. По крайней мере, моменты у ворот Германа Пенькова исчезли. Разве что Пирес и Горин пробивали из-за пределов штрафной, но это не составило проблем для вратаря ЛНЗ, который сегодня тянул и не такое.

В итоге, 0:0. ЛНЗ впервые в сезоне сыграл вничью. Учитывая ход событий на поле Олег Дулуб может считать этот результат оптимальным. Днепр-1 во втором тайме добавил, но так и не смог пробить феноменального сегодня Германа Пенькова. Вице-чемпион Украины не смог выиграть уже третий матч УПЛ и прощается с Ужгородом. Следующий матч чемпионата Днепр-1 сыграет уже в родном городе – 17 сентября против Колоса. Конечно, если за эти 2 недели ничего не изменится – это же УПЛ.

Циганков та вирішальний сезон у Жироні: скільки коштуватиме, чи перейде у Ман Сіті і що отримає Динамо?