"Ми розуміли, що на сьогоднішній матч у хлопців не вистачить сил. Так і було. Зробили у складі чисельну ротацію. А по грі ви все бачили. У другому таймі було багато моментів, які треба було реалізовувати. Гра йшла до гола.

Дніпро-1 не зміг обіграти ЛНЗ і покидає Ужгород – феноменальний Пеньков врятував дебют Дулуба

Зараз буде пауза. Думаю, що за цей час футболісти зуміють відновитися і морально, і у фізичному плані. І після цього вже з новими силами відновлять виступи у чемпіонаті", – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни після остаточного вильоту з єврокубків не змогли обіграти новачка УПЛ – ЛНЗ.

Підсумки жахливого євроліта для України: мінус 3 клуби, антирекорд СК Дніпро-1, у Зорі з'явився свій "Тед Лассо"