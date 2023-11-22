"Он перешел в Челси, а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают затруднения.

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Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему нужно найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность. У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок", – цитирует Николини Sportskeeda.

Напомним, в январе этого года Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70+30 млн евро. Пока украинец оформил всего 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "синих".

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