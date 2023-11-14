"Михаила я застал в Арсенале. Ребенок был совсем, молодой, зеленый. Фотку помню, я, Липартия и Мудрик. Жене показываю: "Смотри, вот 102 миллиона стоят. Мудрик – 100, и мы по миллиону".

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Он в Арсенале еще не сформирован был, 18 лет. От Михаила к тому времени больше нервов было, чем пользы. В хорошем смысле. Он тогда себя лепил. Мудрик был протестантом. Ему говорят: "Это нельзя", а он делает. Говорят: "Сегодня предыгровая – 50 минут, потом идем все ужинать". После ужина идем, а там какой-то силуэт. Это он обводит фишки. Видите, человек всего сам достиг.

Талант был виден сразу. Мы с Джабой Липартией были самыми взрослыми. Подсказывали: "Миша, у тебя фантастическая скорость, удар колоссальный, пользуйся этим. Тики-таку свою убирай". Иногда прислушивался, иногда что-то получалось. Талант было видно, ждали, когда вырастет. Шахтер дождался, молодцы. Продали Мудрика за фантастическую сумму", – цитирует Ковпака портал Украинский футбол.

Напомним, что Ковпак играл за киевский Арсенал в 2019 году. Мудрик был в команде в тот же период, куда пришел на правах аренды из Шахтера. В январе 2023 года Михаил перешел в Челси за рекордные 70 млн евро. Еще 30 миллионов евро было предусмотрено в качестве бонусов.

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