"Він перейшов у Челсі, а це не команда. У таких умовах навіть у яскравих гравців виникають труднощі.

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Справжнього Мудрика можна побачити в збірній, і він здатен робити ще більше. Йому треба знайти правильне оточення і тренера, який дасть йому впевненість. У нього є все, щоб запалювати. Я сподіваюся, що він зможе це продемонструвати, тому що це дійсно сильний гравець", – цитує Ніколіні Sportskeeda.

Нагадаємо, у січні цього року Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70+30 млн євро. Наразі українець оформив всього 2 голи і 2 асисти у 28 матчах за "синіх".

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