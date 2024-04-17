Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что в лондонском клубе до сих пор не задействуют сильные стороны Михаила Мудрика.

"Мудрик – европейский топ-игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренеры должны научиться использовать Михаила, как и его одноклубники должны знать как играть с ним. Когда я наблюдаю за Челси, то вижу, что почти все атаки идут с правого фланга, а не слева.

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В нашем клубе мы осознали его сильные стороны и призвали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров и того, как они к нему относятся и обучают. Он еще молодой.

Им нужен личный контакт с ним, чтобы показать ему его слабые стороны и поддержать его сильные стороны. Он будет выступать на самом высоком уровне европейского футбола", – цитирует Палкина Standard.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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