"Видел ли я скаутов? Нет. Никого не заметил. Мне кажется, что эта информация о заинтересованности Пономаренко со стороны Севильи – преувеличение. Возможно, где-то и есть какой-то интерес к Пономаренко, возможно, где-то его и просматривали.

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Учитывая технологии, сейчас не особо и нужно вживую просматривать игру скаутам. Есть трансляции на ютубе, например. По ним можно и в матчах молодежной команды Динамо посмотреть. Это же не проблема", – отметил Михайленко в интервью Украинскому футболу.

К слову, Пономаренко отметился 5 голами в 3 матчах элит-раунда отбора к Евро-2024 среди сборных до 19 лет, став лучшим голеадором квалификации.

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