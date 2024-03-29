"Чи бачив я скаутів? Ні. Нікого не помітив. Мені здається, що ця інформація про зацікавленість Пономаренком з боку Севільї – перебільшення. Можливо, десь і є якийсь інтерес до Пономаренка, можливо, десь його і переглядали.

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Зважаючи на технології, зараз не особливо й потрібно наживо переглядати гру скаутам. Є трансляції на ютубі, наприклад. За ним можна і в матчах молодіжної команди Динамо подивитися. Це ж не проблема", – зазначив Михайленко в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, Пономаренко відзначився 5 голами у 3 матчах еліт-раунду відбору до Євро-2024 серед збірних до 19 років, ставши найкращим голеадором кваліфікації.

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