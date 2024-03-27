"Пономаренко – лидер этой сборной Украины U-19? Пономаренко – большой молодец. Но, мне кажется, кроме него есть еще лидеры в команде. Это футболисты, которые тоже хорошо играли. Они хорошо понимают футбол и на поле влияют на игру команды. Матвей – один из них. Но и есть другие.

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Надежды от Евро-2024 и какие будут наработки? Ну какие здесь могут быть надежды? Надо получить удовольствие от Евро. Это большой праздник для ребят, для персонала и для болельщиков. Нам сейчас нужно понять, как спланировать подготовку к этому турниру и нужно дальше искать таланты.

Мне кажется, что в Украине можно еще найти игроков такого возраста, которые играют в Первой или высшей лигах. Нужно очень хорошо провести селекцию, чтобы не потерять ни одного талантливого футболиста", – поделился Михайленко в комментарии NV.ua.

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