Анатолий Трубин (в центре) / Фото из соцсетей

Новоиспеченный голкипер Бенфики Анатолий Трубин на своей странице в социальной сети Instagram решил похвастаться фото с первой тренировки в португальской команде.

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Его бывший одноклубник Михаил Мудрик поздравил экс-партнера по Шахтеру с трансфером, процитировав в комментариях строки культового стихотворения Лины Костенко "Крылья".

"Крилатим грунту не треба", – написал вингер Челси. Трубин не остался в долгу и продолжил поэтический флешмоб: "Землі немає, то буде небо. Нема поля, то буде воля...".

Напомним, у Трубина есть шанс дебютировать за Бенфику уже сегодня, 14 августа – команда украинца в 1-м туре Примейра-лиги на выезде сыграет против Боавишты. Начало встречи в 22:45 по Киеву.

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