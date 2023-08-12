Сложный старт для Жироны – Сосьедад сразу нашел слабое звено

В первом туре чемпионата Испании команде Артема Довбика и Виктора Цыганкова противостоял крепкий соперник – Сосьедад занял 4 место в прошлом сезоне и квалифицировался в Лигу чемпионов. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Сосьедад – Жирона, стартовал 12 августа в 18:00 по киевскому времени.

Мичел Санчес прогнозированно оставил Довбика в запасе – слишком мало времени в новой команде провел нападающий сборной Украины, чтобы выиграть конкуренцию у опытного Кристиана Стуани, вышедшего на позиции центрфорварда с капитанской повязкой. А вот Виктор Цыганков также ожидаемо появился с первых минут. Но не на привычной позиции правого вингера, а в роли оттянутого форварда – под Кристианом Стуани.

Уже на первой минуте Гассанига чуть ли не привез гол. Кипер Жироны явно затянул с пасом в своей вратарской – Карлос Фернандес в падении выбил мяч, но мимо ворот. Цыганков попытался прорваться сквозь двух соперников и упал – без фола. А уже следующая атака Сосьедада стала голевой. Обрезка, рывок Муньоса по левому флангу и пас в центр штрафной, где уже набегал Кубо. Удар под опорную ногу кипера – 1:0. Тотальный провал Жироны – как на правом фланге защиты, так и в центре обороны, где Блинд с партнером держали одного Фернандеса, но совсем забыли о Кубо. Неудачный старт для Жироны.

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Арнау Мартинес "срубил" Оярсабаля почти на линии штрафной. Мендес пробил рядом со штангой. А на 12-й минуте Оярсабаль заработал пенальти для Сосьедада. Микель уже успел пробить, но Блинд не сумел вовремя накрыть и скосил форварда басков. Пенальти на ровном месте. От второго провала за стартовые 13 минут дебютного матча Блинда спас VAR. После просмотра повтора арбитр отменил решение назначить 11-метровый. Опытному Дейли повезло – дебют получился откровенно неудачным.

После половины тайма Реал Сосьедад отдал инициативу, но у Жироны впереди не было ничего. Ремиро вступал в игру только после прострелов с фланга. Едва ли не впервые (только на 32-й минуте) мяч долетел до Стуани, упавшего в пределах штрафной. Без пенальти. Хозяева напомнили о себе мощным дальним ударом Кубо. Чуть выше.

Жирона свой лучший шанс до перерыва создала уже в компенсированное время, но после розыгрыша стандарта защитник успел выбить мяч. Было остро. Ну и Стуани после подачи углового продемонстрировал что-то непонятное из разряда дзюдо. Заслуженная желтая для капитана. В общем, довольно сумбурный первый тайм, но Сосьедад превосходил. Подопечные Алгуасиля хотя бы забили и имели еще несколько моментов. Жирона же пробила по воротам Ремиро только однажды, и то неточно. Цыганков лишь 12 раз получил мяч, но за первую половину игры продемонстрировал идеальную точность пасов – 5 из 5. Каталонская команда больше владела мячом, однако никакой выгоды из этого получить не смогла. Выход Довбика при такой игре вряд ли что-то бы изменил – мяч до центрфорварда банально не доходил.

Довбик вышел и спас – Цыганков помог

После перерыва Браис Мендес чуть не удвоил преимущество басков, пробив рядом с девяткой. Еще один удар Кубо, который перед этим промчался мимо нескольких соперников, тоже был неточным. Жироне срочно нужно было что-то менять, и на 64-й минуте Мичел бросил в игру Артема Довбика. Есть официальный дебют украинца за новый клуб! Одновременно с нашим нападающим на поле появился и пришедший из Барселоны Пабло Торре.

Впрочем, сначала мог забивать Сосьедад. Оярсабаль вышел на ударную позицию, но с нескольких метров попал в Гассанигу. Первый сейв в матче на две команды – Жирона все еще без ударов в створ.

Но первое же попадание стало голевым. Мичел идеально угадал с заменой. На 72-й минуте Пабло Торре нашел Цыганкова на правом фланге, Виктор покрутил соперника и правой навесил во вратарский, где Довбик головой в падении сравнял счет. Фантастический дебют Артема, который не провел на поле и 10-ти минут! Да и ассист Цыганкова был крутой – украинская связка начинает давать результат уже с первого официального матча.

В отличие от Стуани, Артем Довбик свой шанс таки нашел, и сразу им воспользовался. Гол украинца стал последним в матче, хотя Сосьедад мог вырвать победу. 1:1 – связка Цыганкова и Довбика позволила Жироне добыть первый балл в новом сезоне. Непростой выезд в Сан-Себастьян завершился для команды Мичела чуть ли не идеально, учитывая ход событий на поле.

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