Главный тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо принял неожиданное решение покинуть клуб. В четверг, 13-го октября он собрал пресс-конференцию, на которой объявил о решении не продлевать контракт, который завершается в конце декабря. Об этом информирует Ole.

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Сообщается, что пресс-конференция Гальярдо была организована впопыхах, её никто заранее не планировал. Заявление, которое на ней прозвучало, шокировало общественность еще сильнее.

"Это одно из самых сложных решений в моей жизни", – сказал Гальярдо, пытаясь сдержать слёзы. Его команде осталось провести в чемпионате Аргентины два матча. После 25 сыгранных туров Ривер Плейт отстаёт от Боки Хуниорс в турнирной таблице на 4 очка. Помимо этого у Боки есть игра в запасе.

Гальярдо возглавляет Ривер Плейт с 2014 года. За это время тренер выиграл чемпионат Аргентины, Кубок Аргентины (трижды), Копа Либертадорес (дважды), Копа Судамерикана и Рекопа Судамерикана – аналог Суперкубка УЕФА (трижды).

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