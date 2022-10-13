Барселона после двух подряд поражений опустилась на третье место в группе C, отстав от Интера на три очка. Еще одно поражение снова отправило бы каталонцев в Лигу Европы, да и на ничью в таких условиях никто бы из "блаугранас" не согласился. В поединке с миланцами на Камп Ноу была нужна только победа.

После тяжелого матча против Сельты тренерский штаб Барсы вернул в основу Пике, Эрика Гарсию и Серджи Роберто. Кроме того, вместо Ферана Торреса в старе прогнозируемо появился Дембеле, который по ходу матча менялся с Рафиньей флангами – но по большей части играл слева. Симоне Индзаги, в свою очередь, выставил всех доступных лидеров – а обходиться пришлось без Лукаку, Корреа и Брозовича.

В первом тайме Барселона владела инициативой, держа мяч 57% игрового времени и завершив его со счетом 15:4 по ударам. Впрочем, в стартовые 30 минут преимущество каталонцев было не таким очевидным – хозяева были активнее, но по остроте и количеству моментов Интер совсем не уступал. Уже на 8-й минуте Лаутаро ворвался на правый край штрафной и пробил под ближнюю штангу, попав во внешнюю сторону сетки, однако там был офсайд.

На 17-й Джеко принял подачу от Чалханоглу со стандарта и выстрелил в перекладину, от которой мяч вылетел на линию ворот. Де Врей пытался добить, но не удалось. На 25-й достаточно плотный удар с дистанции удался Мхитаряну, а на 28-й Дюмфрис завершил контратаку 3-в-2 – он оказался прямо перед тер Штегеном и пробил низом. В обоих случаях голкипер спас Барсу.

Подопечные Хави тоже имели крутые шансы. Так, на 9-й минуте встречи Онана не смог перехватить подачу Рафиньи с углового, позволив Левандовски замкнуть ударом головой в пустые ворота. Миланцев спас Мхитарян, который стоял на ленточке. На 11-й Рафинья неплохо стрелял из-за пределов штрафной над перекладиной, а на 26-й Дембеле подхватил отскок на линии полукруга и красиво закрутил мяч в девятку – Онана достал!

В последней трети первого тайма Барса сумела прижать Интер, выдав один из самых мощных игровых отрезков в текущем розыгрыше ЛЧ. Моменты сыпались, как из рога изобилия. Так, на 30-й минуте Онана отбил перед собой лонгшот Серджи Роберто, а Левандовски немного не успел на добивание. На 36-й Рафинья получил мягкую заброску от Левандовски, положил корпус и метров с 11-ти бахнул в левый нижний – рядом со штангой!

На 39-й Педри зацепился за рикошет после выстрела Дембеле, пробив с левого угла вратарской в Онану. Добить в пустые ворота не удалось из-за падения, за которое не дали пенальти. В конце концов, на 40-й минуте хозяева дожали Интер: Рафинья прорвался по правому флангу сквозь Ди Марко и выполнил прострел на Роберто, тот вошел в штрафную и покатил вдоль линии вратарской, а Дембеле замкнул – 1:0! На 43-й Усман мог и второй забить, закрутив мяч с дистанции в дальний угол, но точности не хватило.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Барселоны в счете и при колоссальном преимуществе "блаугранас" в остроте. При таком футболе "нерадзурри" выглядели обреченными – и тем более неожиданным стал их гол на старте второго тайма. Бастони на 50-й минуте выполнил подачу с левого фланга, Пике не создал линию офсайда, а Гарсия не уследил за рывком Бареллы - Николо принял мяч и вторым касанием выстрелил в ближнюю девятку. 1:1!

Казалось, что сейчас Барса прижмет миланцев. Действительно, уже на 52-й минуте Педри зацепился за заброску из глубины и эффектно сбросил мяч затылком на линию штрафной площадки. Левандовски бахнул с лету в правый верхний угол, но не попал. Впрочем, в следующие 20 минут острых эпизодов у ворот Онана не возникало – а вот Интер раз за разом заставлял Камп Ноу хвататься за голову.

Так, на 56-й минуте Джеко получил перевод на край штрафной и пробил с близкого расстояния, однако Гави в последний момент накрыл удар. На 57-й Де Врей замыкал подачу с углового, направив мяч под руку тер Штегену, но Марк-Андре все равно парировал. На 60-й Дюмфрис выходил практически один на один с голкипером – впрочем, вместо удара Дензел выполнил неудачный прострел.

Не забив в нескольких "вернячках", Интер забил из довольно случайного эпизода. На 62-й минуте Чалханоглу воспользовался обрезкой Бескетса, разогнав контратаку с пасом на линию штрафной в ноги Лаутаро Мартинеса. Эрик Гарсия не смог накрыть аргентинца, а тот выстрелил в правый нижний угол – мяч попал в штангу и от нее залетел в ворота. 1:2 В воздухе запахло вылетом Барселоны в Лигу Европы.

Хави сразу провел замены. В следующие 10 минут на поле появились Де Йонг, Фати, Бальде и Кессье. Каталонцы пошли вперед, однако создание моментов давалось очень натужно. До 70-й минуты вспоминается только слабый лонгшот Дембеле в руки голкиперу и гол Левандовски после отскока от Дембеле – взятие ворот отменили из-за явного офсайда. На 72-й минуте Левандовски уже стрелял по-взрослому, направляя мяч с правого края штрафной в дальний нижний, но Онана парировал.

Симоне Индзаги в середине второго тайма бросил в бой Госенса и Белланову. Нельзя сказать, что это изменило ход встречи – Барселона все равно лезла вперед, не выпуская Интер за пределы его трети поля. Тем не менее, удары каталонцев потеряли остроту, а единственный реально опасный эпизод с потенциальным выходом Дембеле один на один завершился офсайдом.

На 82-й минуте хозяевам таки удалось дожать Интер: Левандовски замкнул подачу с углового и попал в Де Врея, подхватил отскок и первым же касанием выстрелил низом – мяч рикошетом от защитника влетел в ворота. 2:2! Впрочем, всего через семь минут Камп Ноу затих в шоке: Онана выбил мяч вперед, Латуро зацепился и протащил его вперед, после чего выполнил прострел – Госенс же замкнул его. 2:3! Все миланцы выбежали из технической зоны праздновать выход в 1/8 финала ЛЧ.

За преждевременное празднование гости были наказаны. Нет, не карточками. Голом! Невероятно, однако всего через три минуты Эрик Гарсия загрузил мяч в штрафную площадь, а Левандовски перепрыгнул защитников и пробил головой в ближнюю девятку – 3:3!

Теперь торжествовали каталонцы, но уже на 90+5-й Лаутаро Мартинес создал контратаку с разрезным пасом на свежего Асслани – миланцы вышли 2-в-1 на ворота тер Штегена, Асслани пробил в дальний нижний угол. Марк-Андре парировал ногой!

В конце концов, эта фантастическая перестрелка была завершена. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Интер остается на второй позиции с 7 очками, а Барса идет третьей с 4 зачетными баллами. "Блаугранас" все равно близки к ЛЕ, но шансы на плей-офф ЛЧ сохраняются.