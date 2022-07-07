35-летний нападающий стал главной целью наставника Ривер Плейт Марсело Гальярдо после продажи Хулиана Альвареса в Манчестер Сити. Но "миллионеры" вылетели из Кубка Либертадореса в 1/8 от Велес Сарсфилд, что поставило крест на надежде подписать Суареса.

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"Я был очень взволнован возможностью отправиться в Ривер, чтобы побороться за Кубок Либертадорес. Мечтал выиграть кубок в Южной Америке. Но эта возможность отпадает, ведь Плейт вылетел из турнира.

Да, еще полтора месяца назад я заявлял, что не собираюсь покидать Европу, но аргентинцы настаивали. Мне пришлось обдумать предложение, когда появилась такая возможность. Было приятно видеть, как они хотят подписать меня. Каждый игрок нуждается в ласке. Ривер давал мне это, Насьональ мог бы попробовать тоже. Мне досадно, что они не позвонили", – цитирует объяснение Луиса AS .

Напомним, ранее Суарес выступал за Насьональ, Гронинген, Аякс, Ливерпуль и Атлетико, но наибольшую славу снискал в Барселоне, за которую наиграл почти 300 поединков.

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