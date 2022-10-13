Марсело Гальярдо залишить клуб через 8 років роботи у ньому.

Головний тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо прийняв несподіване рішення покинути клуб. У четвер, 13 жовтня, він зібрав прес-конференцію, на якій оголосив про рішення не продовжувати контракт, який завершується наприкінці грудня. Про це повідомляє Ole.

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Зазначається, що прес-конференція Гальярдо була організована похапцем, її ніхто заздалегідь не планував. Проте заява, яка на ній прозвучала, шокувала громадськість ще сильніше.

"Це одне із найскладніших рішень у моєму житті", – сказав Гальярдо, намагаючись стримати сльози. Його команді залишилося провести у чемпіонаті Аргентини два матчі. Після 25 зіграних турів Рівер Плейт відстає від Боки Хуніорс у турнірній таблиці на 4 очки. Крім цього, у Боки є гра в запасі.

Гальярдо очолює Рівер Плейт із 2014 року. За цей час тренер виграв чемпіонат Аргентини, Кубок Аргентини (тричі), Копа Лібертадорес (двічі), Копа Судамерикана та Рекопа Судамерикана – аналог Суперкубку УЄФА (тричі).

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