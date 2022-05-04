"Я наслаждался своей работой, хотя мир АПЛ очень требователен. Очевидно, что мое соглашение с Уотфордом не было длительным. Я сразу ясно дал понять, что оно должно быть до конца сезона. Я взялся за эту работу после пенсии, чтобы выполнить конкретную задачу.

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К сожалению, все кончается вот так. Я не думаю, что буду выдвигать свое имя для новых вылазок в мир Премьер-лиги. Думаю, что заслужил право отступить и насладиться свободным временем, а также провести его с женой и сыном", – цитирует 74-летнего Ходжсона Goal.

Специалист был старейшим тренером в истории элитных дивизионов Англии. Он должен был уйти на пенсию еще прошлым летом, но в нынешнем сезоне согласился возглавить кризисный Уотфорд. Этот союз не принес улучшений, и "шершни" уже фактически оформили вылет в Чемпионшип.

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