"После работы в Реале я, пожалуй, завершу карьеру. Впрочем, если Реал захочет, чтобы я остался в Мадриде на 10 лет, я останусь", – цитирует L'Equipe слова Анчелотти, которые он сказал в интервью Prime Video.

"Реал пригласил меня, когда я не ожидал": Анчелотти – о своих рекордах, рисках празднования и миссии в ЛЧ

"Я хотел бы провести время с внуками, поехать на отдых с женой. Я столькими вещами пренебрегал. Столько мест не посетил. А что касается работы... Национальная сборная как вариант. Канада? Почему бы нет, не нравится такая идея", – добавил Карло.

Анчелотти стал первым тренером, выигравшим все европейские топ-чемпионаты – Испания (Реал), Англия (Челси), Италия (Милан), Германия (Бавария) и Франция (ПСЖ).