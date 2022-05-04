"Я насолоджувався своєю роботою, хоча світ АПЛ дуже вимогливий. Очевидно, що моя угода з Уотфордом не була тривалою. Я відразу ясно дав зрозуміти, що вона має бути до кінця сезону. Я взявся за цю роботу після пенсії, щоб виконати конкретне завдання.

Анчелотті анонсував завершення кар'єри

На жаль, все закінчується ось так. Я не думаю, що надалі висуватиму своє ім'я для нових вилазок у світі Прем'єр-ліги. Гадаю, що заслужив право відступити і насолодитися вільним часом, а також провести його з дружиною та сином", – цитує 74-річного Ходжсона Goal.

Додамо, що фахівець був найстаршим тренером в історії елітних дивізіонів Англії. Він мав піти на пенсію ще минулого літа, але посеред нинішнього сезону погодився очолити кризовий Уотфорд. Цей союз не приніс покращень, і "шершні" вже фактично оформили виліт в Чемпіоншип.

Брайтон розгромив Вулверхемптон, Норвіч вилетів з АПЛ, Бернлі вирвав вольову перемогу над Уотфордом у битві за виживання