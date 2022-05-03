"Після роботи в Реалі я, мабуть, завершу кар'єру. Втім, якщо Реал захоче, щоб я залишився в Мадриді на 10 років, я залишуся," – цитує L'Equipe слова Анчелотті, які він сказав в інтерв'ю Prime Video.

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"Я хотів би провести час з внуками, поїхати на відпочинок з дружиною. Я стількома речами нехтував. Стільки місць не відвідав. А щодо роботи... Національна збірна як варіант. Канада? Чому б ні, не подобається така ідея", – додав Карло.

Анчелотті став першим тренером, який виграв усі європейські топ-чемпіонати – Іспанія (Реал), Англія (Челсі), Італія (Мілан), Німеччина (Баварія) та Франція (ПСЖ).